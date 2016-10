Beim Markt „Eigenart“ am Sonntag in Wolfsburg gibt es Handgemachtes.

Handgemachtes statt Massenware lautet das Motto des Marktes „Deine Eigenart“, der in diesem Herbst durch Deutschland tourt und am Sonntag in Wolfsburg haltmacht. Junge Designer und Kunsthandwerker verkaufen Schmuck und Kleidung. Am 6. November ist er in Braunschweig.