Pilzesammeln als Hobby: Dem Perlpilz sei Dank

Hundert Meter in vier Stunden – wenn Klaus Bornstedt seiner Lieblingsbeschäftigung nachgeht, dann will er weiß Gott keinen Geschwindigkeitsrekord aufstellen. Mit findigen Augen sucht der Pilzsachverständige den Waldboden beim Watzumer Häuschen im Elm ab, inspiziert jede auffällige Stelle zwischen dem rötlich-braunen Laub am Boden. Meter für Meter. Schritt für Schritt. Immer auf der Suche – nach einer der 6000 verschiedenen Pilzarten, die in Deutschland wachsen.

Da! Ein weißschimmernder Knubbel lugt zwischen zwei Blättern hervor. Ein junger Bovist? „Ja, das könnte einer sein“, sagt der 61-Jährige, dreht den Pilz behutsam aus der Erde, zückt sein Taschenmesser, schneidet ihn vorsichtig auf und bestätigt dann: „Beim Bovisten ist der Fruchtkörper durchgehend weiß. Wären Lammellenansätze erkennbar, könnte es auch ein giftiges Exemplar sein.“

Bornstedt kennt sich aus. Seit 16 Jahren schon geht der studierte Elektroingenieur als mykologischer Sachverständiger in die Pilze. Angefangen hat alles mit dem Wunsch nach Veränderung. „Ich brauchte dringend Abwechslung zu meinem Beruf – etwas mit Natur, was auch nützlich ist.“

Der Braunschweiger entschied sich auf der Suche nach einem geeigneten Hobby dazu, einer Kindheitserinnerung zu folgen: dem Geschmack des Perlpilzes. Den hatte Bornstedt nämlich früher im Harz mit seinem Vater gesammelt und anschließend gebraten.

Ausgerüstet mit Weidenkörbchen und festem Schuhwerk merkte Bornstedt dann aber schnell, dass doch einiges mehr zum Pilzesammeln dazugehört als nur die richtige Ausrüstung. „Die Vielfalt der gefundenen Pilze hat mich beeindruckt – was, wenn ich doch aus Versehen den ähnlich aussehenden giftigen Pantherpilz erwische?“ Auf sein einfaches Pilzbestimmungsbuch wollte sich Bornstedt nicht verlassen.

Und so begann der Braunschweiger, sich tief in die Mykologie einzugraben: Mitgliedschaft im Wolfenbütteler Pilzverein Fliegenpilz, in der Mykologischen Arbeitsgruppe Hannover und in der Deutschen Gesellschaft für Mykologie. Pilzseminare, Exkursionen. Meterweise Fachliteratur im Regal. Und dann die Prüfung zum Pilzsachverständigen.

Heute ist Bornstedt rund ums Jahr unterwegs, um überall in Deutschland auf Pilzsuche zu gehen – im Schwarzwald, auf Langeoog oder in den heimischen Wäldern. Einen Lieblingswald hat Bornstedt nicht: „Hauptsache, er ist licht, und ich komme gut durch.“ Weil manche Pilze Partnerschaften mit bestimmten Baumarten eingehen, eignen sich verschiedene Wälder unterschiedlich gut zur Suche – eben je nach gewünschter Pilzart.

Ob in der Gruppe, bei Pilzlehrwanderungen oder allein – Bornstedt genießt es, stundenlang durch den Wald zu ziehen und Pilze zu entdecken. Zu welcher Jahreszeit ist ihm egal – „klar ist der Herbst die Hauptsaison. Aber Pilze findet man immer. Sogar im Winter kann man durch den Schnee stapfend auf die Suche gehen“, erklärt er, während er durch das Waldstück im Elm streift.

Wenn Bornstedt in die Pilze geht, landet anschließend nur noch selten ein Exemplar im Kochtopf. „Ich sammle vor allem, um dazuzulernen.“ Die meisten Pilze, die der 61-Jährige mit nach Hause nimmt, legt er zur Analyse lieber unters Mikroskop.

Hin und wieder aber nimmt der Braunschweiger doch mal einen essbaren Parasolpilz mit – „paniert und gebraten ist das schon eine feine Mahlzeit.“ Allerdings für ihn allein. Denn seine Frau, ja, die sei immer noch skeptisch bei Wildpilzen – „obwohl sie mit einem Sachverständigen verheiratet ist“, lacht Bornstedt.

Ganz unrecht habe sie damit nicht, fügt der 61-Jährige hinzu und warnt: „Pilze sammeln kann jeder – aber essen sollte man sie nur, wenn man sich wirklich, wirklich auskennt.“ Er selbst esse nur Pilze, die er selber gefunden und bestimmt hat.

Denn: Giftige und ungiftige Pilze unterscheiden sich manchmal optisch kaum. Bornstedt zeigt das an einem Beispiel: Aus seinem Weidenkorb sortiert er zwei identisch aussehende Pilze heraus. „Der eine ist ein essbares Stockschwämmchen, der andere ein tödlicher Gift-Häubling.“

Den Unterschied bestimmen kann selbst der Sachverständige nur mit einer Taschenlupe. Einmal nachgeschaut, ist sich Bornstedt aber sicher: „Essen Sie den, überleben Sie nicht“, sagt er und wirft den Pilz zurück in den Wald. Das essbare Stockschwämmchen packt er zurück in seinen Korb. Dann geht er weiter – alle paar Meter stoppend, immer auf der Suche nach dem nächsten Pilz.

MEHR INFORMATIONEN Wer Pilze zum Essen sammelt, sollte sie genauestens kennen. Sie nur nach einem Buch oder einer Pilz-App zu bestimmen, ist lebensgefährlich. Zum Kennenlernen von Pilzen ist aber beides geeignet. Im Zweifelsfall fragen Sie einen Pilzsachverständigen in Ihrer Nähe. Sie finden ihn unter www.dgfm-ev.de. Die App „Meine Pilze“, die Klaus Bornstedtentwickelt hat, kann im App-Store kostenlos heruntergeladen werden. Sie hilft bei der Bestimmung verschiedener Pilze – unter anderem per Namens- oder Merkmalssuche.