Nach dem ersten Vorverkaufswochenende waren bereits mehr als 40 000 Tickets des Konzerts der Band Depeche Mode am 11. November 2017 verkauft. Deswegen geben die Briten nun am 12. Juni 2017, also schon ein halbes Jahr früher, ein Zusatzkonzert in der HDI-Arena in Hannover. Das Album zur Show, „Spirit“, soll im kommenden Frühjahr herauskommen.

