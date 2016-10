Wenn Bücher Heimat schaffen

In Braunschweig diskutieren Experten über Literatur.

Wenn der Nebel durch die Straßen zieht und es kälter wird, greift manch einer wieder gern zu einem guten Buch und zieht sich in den gemütlichen Sessel zurück. Am Mittwochabend sprechen fünf Experten im Roten Saal des Schlosses über Bücher, ob Krimi oder Drama, in der eine Heimat zentraler Teil der Handlung ist. Bei diesem „Literarischen Quintett“ des Raabe-Literatur-Hauses diskutieren nun Martin Jasper, Kultur-Redakteur unserer Zeitung, Karen Minna Oltersdorf, Leiterin des Hauses der Wissenschaft, Kathrin Reinhardt, Schauspielerin, Peter Schanz, Autor und Dramaturg und Cornelia Götz, Predigerin im Braunschweiger Dom. Den fünf Experten stehen fünf Romane gegenüber: Alina Bronskys „Baba Dunjas letzte Liebe“, Dörte Hansens „Altes Land“, Ralf Rothmanns „Im Frühling sterben“, Sasa Stanisics „Vor dem Fest“ und Andreas Maiers „Der Ort“..