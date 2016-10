Und die Welt wird bunt

Im Zuge des Figurentheater-Festivals „Weitblick“ tritt die Compagnie Jardins Insolites aus Frankreich mit ihrer Inszenierung „Ki Di Gri (Wer sagt hier Grau?)“ unter der Regie von Isabelle Kessler auf. Am Mittwochmorgen finden zwei Auftritte statt. Es geht um das Thema Farbe, mit all ihren Wirkungen und Empfindungen. Ein Spiel in Grau und Bunt für Kinder ab einem Jahr und alle Kindergartenkinder.

Eine ganz in Grau gekleidete Dame steht mit einem grauen Koffer auf einem grauen Platz. Ihre Absichten sind unbekannt. Doch da geschieht etwas: Aus dem Grau treten überall Farben hervor. Eine Feder? Entsteht dort ein Vogel?

Thérèse Angebault will mit wenigen Mitteln und ohne Worte dem Zuschauer die Farbe in ihrer Größe und Intensität zeigen. Verspielt und rätselhaft sollen Gefühle geweckt und Phantasien angeregt werden, sowohl bei Kindern, als auch bei Erwachsenen.