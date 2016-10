Tag zur Nacht machen

In der trüben Nachtbeleuchtung der Städte in unserer Region sind die Sterne manchmal schwer zu erkennen. Das Planetarium Wolfsburg versucht dort Abhilfe zu schaffen und erzeugt mit Projektionen am Indoor-Himmelszelt die Sternen-Konstellationen künstlich.

Der Projektor „Starmaster“, der das Sterne-Strahlen möglich macht, die Zwillinge oder den Gürtel des Orion entdecken lässt, wird nun am Mittwoch 20 Jahre alt. Diesen runden Geburtstag feiert das Planetarium mit fünf Sternenvorführungen in der Kuppel am Mittwochnachmittag und einem Vortrag am Abend.

Das Planetarium selbst wurde 1983 eröffnet. In der Kuppel ist momentan, passend zur Jahreszeit der Herbsthimmel zu sehen. 9000 Sterne kann der Projektor an die Leinwand zaubern. Zum Vergleich: Mit bloßem Auge kann ein Sternegucker nur 3000 Sterne am Nordhimmel sehen, und das auch nur, wenn es wirklich dunkel ist. In städtischen Regionen wie in Wolfsburg oder Braunschweig sind es durch die hellen Nachtbeleuchtungen nur etwa 50.

Beim Vortrag um 17:30 Uhr erklärt Martin Wiechmann, Leiter des Geschäftsbereiches Planetarien von Carl Zeiss, was es mit dem Projektor auf sich hat und wie er funktioniert.

Denn der wissenschaftliche Leiter des Planetariums in Wolfsburg, Dirk Schlesier, ist auch nach all den Dienstjahren des Projektors zufrieden: „In Kombination mit der digitalen Technik ist der Sternenprojektor heute ein größeres Erlebnis als vor 20 Jahren.“ Ab dem 1. Januar 2017 soll Schlesier, so wird es dem neuen Aufsichtsrat vorgeschlagen, die Geschäftsführung übernehmen. Thomas Muth hat die Geschicke des Planetariums seit 2009 lenkt.