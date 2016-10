Zukunft zum Drucken

Als digitaler Nomade auf Weltreise gehen und nebenher arbeiten, ein Start-up gründen oder auf Augenhöhe mit den Chefs im Unternehmen mitbestimmen: Das Filmfestival Futurale diskutiert noch bis zum Mittwoch in Braunschweig die Zukunft der Arbeitswelt. Mit sieben Dokumentarfilmen rund um die Zukunft der Arbeit geht das Bundesministerium für Arbeit und Soziales auf Tour durch 25 Städte in Deutschland.

Die Dokumentation „Print The Legend“ von Luis Lopez und Clay Tweel wird am Montagabend im Filmtheater Universum gezeigt und wirft einen Blick auf das Rennen um die Marktführung im Bereich 3-D-Druck, die Barack Obama bereits in einer 2013 gehaltenen Rede als nächste technische Revolution bezeichnete. Im kritischen Fokus des Films steht neben anderen Unternehmen die in Brooklyn angesiedelte Firma „MakerBot Industries“. Auch Cody Wilson wird interviewt, der es seit Mai 2013 durch den kontroversen 3-D-Druck von Waffen zu einer fragwürdigen medialen Berühmtheit gebracht hat.

Ob es realistisch ist, dass jeder sein Auto bald selbst drucken kann, darüber diskutieren im Anschluss an den Film Thomas Vietor vom Institut für Konstruktionstechnik der TU Braunschweig und Stefan Linke, Firma Invent in Braunschweig. Es moderiert Johannes Katzan von der IG Metall Niedersachsen und Sachsen-Anhalt.