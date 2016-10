Hommage an Whitney

Eine Musicalshow zeigt am Sonntag, den 16. Oktober, in Wolfsburg das Leben der Pop-Diva.

Am Sonntagabend findet ab 19 Uhr die Show „Tribute to Whitney Houston – Eine Hommage an die große Diva des Pop“ in Wolfsburg statt.

Whitney Houston hat als einer der großen Popstars der 80er und 90er viel erlebt, von großen Erfolgen bis zu privaten Problemen in der Ehe.

Kerstin Heil stellt das bewegte Leben der Sängerin dar, durch Szenen, aber vor allem durch ihre berühmten: „One moment in time“ oder „I will always love you“. Dabei wird sie von Christoph Pauli am Klavier, einer Liveband und einem Backgroundchor begleitet. Ihre Musik setzt sich hauptsächlich aus Soul, R’n’B und Gospel zusammen.

Houston starb 2012 in Beverly Hills. Die US-amerikanische Sängerin hatte mehr als 170 Millionen Tonträger verkauft und unter anderem sechs Grammys gewonnen. Damit stellte sie 2009 laut Guinness-Buch den Weltrekord für die Sängerin mit den meisten Auszeichnungen auf. Mit ihrem Schauspieldebüt in „Bodyguard“ erreichte sie 1992 erstmals das großes Publikum. 2012 feierte „Bodyguard“ kurz nach dem Tod ein Comeback der Sängerin als Musical. Karten sind ab 12 Euro erhältlich.