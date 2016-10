Der Zeit die Zeit lassen

Der Pianist Henning Schmidtke präsentiert am Samstag im Galerie-Theater Wolfsburg sein Programm „Hetzkasper – zu blöd für Burnout“.

Leitthema ist die Zeit und wie die Menschen im modernen, beschleunigten Leben damit umgehen. So hatten die Menschen durch die technischen Neuerungen viel Zeit und doch hetzen sie durch den Alltag. Von der Arbeit, zum Sport und danach zur Entspannung zum Yoga. Oft rennt den Menschen die Zeit davon. „Soll sie doch“, sagt Henning Schmidtke, „lassen wir ihr ruhig einen Vorsprung. “. Denn wer mit dem Tempo nicht mithalten könne, lande häufig in der Klinik. Schmidtke geht davon aus, dass die anderen einfach in dem Tempo weiter machten und damit zum Hetzkasper würden. Schmidtke erkundet in seinen Liedern auch die Geheimnisse der Zeit, die Vergänglichkeit unseres Daseins und das Gefühl von Ewigkeit.

Schmidtke wurde im Harz geboren und hat Germanistik und Anglistik in Göttingen studiert. Erstmals trat er als Kabarettist ab 2001 im NDR und WDR auf.