Die schönsten Radtouren: Entlang einer 1000 Jahre alten Grenze

Mitten im Wald stößt man auf das mittelalterliche Gehöft, die Ruine Burgberg,das einst eine Außenstelle des Klosters St. Marienberg in Helmstedt war.

Noch ein Stopp, diesmal hält Luke Priske an der zweiten Walbecker Warte. Die Grenze zwischen Preußen und Braunschweig war einst mit Dornenhecken so dicht, dass es unmöglich war, sie an anderer Stelle zu passieren als exakt an diesen Durchlässen.

Schon der Ausgangspunkt dieser Radtour wäre eine eigene Geschichte wert, die Magdeburger Warte. Sie liegt direkt an der Bundesstraße 1 am Rande des Lappwaldes zwischen Helmstedt und Morsleben. Genau hier beginnt der 13 Kilometer lange Mittelalter-Rundweg, gekennzeichnet durch ein orangefarbenes M und die perfekte Familienroute für Entdecker auf zwei Rädern. Ihnen erzählt er von einer Grenze, die mehr als 1000 Jahre lang Bestand hatte. In Begleitung von zwei Familien gehen wir auf Spurensuche. Auch dabei sind Viola und Christian Vorbrod sowie Thomas Kempernolte, die sich im Landkreis Helmstedt für den Tourismus engagieren.

Die Magdeburger Warte: Sie ist zugleich ein Aussichtsturm. Ein herrlicher Blick über Helmstedt und Umgebung tut sich von ihr aus auf. Sie ist Teil der alten Landwehranlage, die auf gut acht Kilometern erhalten ist. Einst trennte sie das Herzogtum Braunschweig und die Preußen und war ein für damalige Verhältnisse undurchdringliches Bollwerk. Zwei Durchlässe, Warten, sind neben der Magedeburger Warte noch erhalten. In jüngerer Geschichte verlief entlang dieser Grenze auch der eiserne Vorhang.

Der Lappwald: Den hat es im Mittelalter noch nicht gegeben. Von der Magdeburger Warte aus geht es unter der Autobahn 2 hinein in den Lappwald. Erst um 1600 ist er entstanden. Er verschluckt das Rauschen der Autos einfach.

Zwei Walbecker Warten: Für uns geht es vorwiegend über gut ausgebaute Waldwege zur ersten Walbecker Warte an einer Wegekreuzung. Hier also mussten die Menschen damals um Zutritt in das Herzogtum Braunschweig ersuchen. „Die Landwehranlage war eine undurchdringlich dichte Dornenhecke“, erzählt Viola Vorbrod.

Nur ein kurzer Weg durch den Wald, und man gelangt zur zweiten Walbecker Warte. Wer genau hinsieht, kann den Verlauf der Heckengrenze gut erkennen. Auf der Spurensuche entlang dieser Grenze geht es zum Brunnentheater in Bad Helmstedt. Am Rande des Parkplatzes steht eine Grillhütte, ein perfekter Ort für eine Pause. „Die Hütte“, sagt Viola Vorbrod, „kann man von der Stadt Helmstedt für Feste mieten.“ Wir machen uns nun auf dem Weg zum Quellenhof, unser Einkehrpunkt mit Teichterrasse.

Die Ruine Burgberg: Der Mittelalter-Rundweg ist gespickt mit historischen Orten. Die Ruine Burgberg ist so einer. Das ist ein mittelalterliches Gehöft, eine Außenstelle des Klosters St. Marienberg in Helmstedt. Der Grundriss ist freigelegt, ein Teil der Grundmauern erhalten. Ein perfekter Ort für lebendigen Geschichtsunterricht mit Lokalbezug. Die mitfahrenden Kinder sind begeistert.

Nicht weit entfernt geht es etwas abseits der Route zu den Wölbäckern, von den Mönchen des Mittelalters unfreiwillig angelegte Hochbeete. Und dann, mitten im Wald, treffen die Spurensucher auf Adam und Eva. Von den beiden Bäumen hat es nur die Eva bis in die Gegenwart geschafft. Genau an diesem Ort haben sich einst die Studenten aus Helmstedt duelliert. In der Stadt wollte man das Blutvergießen der Streithähne nicht mehr dulden.

Der kleine Rundweg endet wieder an der Magdeburger Warte. Wer sich Zeit nimmt, tankt im Spaßmodus viel Wissen, denn die Route führt teilweise über alte Kolonnenwege durch den Wald. Sie gehören zur deutsch-deutschen Teilungsgeschichte: Einst dienten sie den DDR-Grenztruppen dazu, jeden Punkt der Grenze möglichst schnell mit Fahrzeugen zu erreichen.

Einkehrmöglichkeit:

Hotel und Restaurant Quellenhof Bad Helmstedt

Brunnenweg 19

38350 Helmstedt

Tel: (0 53 51) 1240

Ideal für Familienausflüge direkt an der Route gelegen.