Wandern im roten Laub

Der Harz lässt sich am Wochenende noch einmal herbstlich erleben – ob allein oder in der Gruppe. Foto: Swen Pförtner/dpa

Die Blätter verfärben sich langsam und lassen den Harz bunt und leuchtend aussehen. Heute lassen sich bei einer Luchswanderung durch den Nationalpark Harz-Luchse beobachten. Die Tiere werden vor Publikum in einem Gehege gefüttert. Die Tour soll insgesamt fünf Stunden dauern, Beginn ist um 11.30 Uhr.

Im Morgengrauen findet am Samstag die letzte Harzwanderung in diesem Jahr von Bad Grund nach Bad Harzburg statt. Die Strecke beträgt 41 Kilometer, mit einem Anstieg von 1453 Meter und Abstieg von 1417 Meter. Für die Tagestour ist eine gute Kondition erforderlich, auch muss die Verpflegung selbst mitgebracht werden. Treffpunkt ist der Großparkplatz gegenüber dem Hotel Seela. Mit einem Bus werden die Teilnehmer nach Bad Grund gefahren. Von dort führt die Strecke in Richtung der Ortschaften Wildemann und Hahnenklee auf dem Liebesbankweg entlang. Abschließend geht es über den Berggipfel Schalker Turm und die Oker. Zwei Stempel können auf dem Weg für die Harzer Wandernadel gesammelt werden. Die Ankunft ist gegen 18 Uhr geplant. Der Nationalpark Harz bietet insgesamt bis zu 600 Kilometer ausgewiesene Wanderwege und erstreckt sich über etwa zehn Prozent des gesamten Harzes.