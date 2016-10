Die schönsten Radtouren: Von Grasleben aus über die Ölper-Route

Erz wird in Rottorf schon lange nicht mehr abgebaut. Die Grube ist heute in Privatbesitz. Radlern, wie Viola und Christian Vorbrod (rechts) sowie Thomas Kempernolte erlaubt der Besitzer aber einen Besuch.

Grasleben. Der Ölper ist Europas größter zusammenhängender Buchenwald, der einen Rahmen um die Gemeinden Grasleben, Querenhorst, Ahmstorf, Rennau, Rottorf am Klei und Mariental-Horst (Kreis Helmstedt) legt. Ihm ist eine Radroute gewidmet, die Ölper-Route: 33 Kilometer und 300 Höhenmeter. Man könnte die Strecke in zwei Stunden zurücklegen. Doch das käme einem Frevel gleich, denn das Land um den Ölper hat viele Gesichter. Es ist vom Bergbau und zugleich von der Landwirtschaft geprägt.

Zusammen mit Viola und Christian Vorbrod sowie Thomas Kempernolte, die sich im Landkreis Helmstedt für den Tourismus engagieren, haben wir uns diese Gesichter näher angesehen.

Start in Grasleben: Auf dem Parkplatz neben dem Freizeitbad in Grasleben beginnt die Tour. Viola Vobrod hat sie sich per App auf ihr Smartphone gelegt. In Echtzeit wird das Telefon uns nun den Weg weisen. Zur Sicherheit ist eine Karte dabei.

Ein kleines Stück geht es Richtung Döhren in Sachsen-Anhalt. Kaum verlässt man Grasleben, gelangt man in ein von Wiesen und Feldern geprägtes Land, unterbrochen von Waldstücken, Büschen und Hecken. Die Richtung Döhren ändert sich nach etwa einem Kilometer. Querenhorst heißt das Zwischenziel. Im Ortskern steht die alte Schule, ein sehenswertes Gebäude mit markantem Glockenturm.

Geheimtipp hinter Querenhorst: Wir verlassen Querenhorst hinein in die Feldmark. Die Landwirte sind emsig bei der Maisernte. Von alle dem bekommt man nur wenige Meter von der Route entfernt nichts mehr mit. Hinter Büschen und Bäumen tut sich ein kleiner See auf. Nur Insider kennen ihn – bis jetzt.

Das nächste Ziel ist Ahmstorf, vorbei an weidenden Schafen und dem alten Forsthaus. Hier spielt Zeit keine Rolle mehr. Obstbäume säumen unseren Weg. Ahmstorf liegt uns zu Füßen, auf dem Weg dorthin passieren wir ein leicht sumpfiges Gebiet, die Gänseweide. Es ist diese Abwechslung, die landschaftliche Vielfalt, die die Ölper-Route so spannend macht.

Ahmstorf liegt mit wenigen Pedaltritten hinter uns. Wieder einmalig schöne Feldmark von Wiesen, Weiden und Wald gerahmt. Es geht nach Rottorf am Klei, vorbei an der Eisenerzgrube, heute eine kleine Oase mit Teich. Unser Weg führt uns über den alten Bahndamm, über den das Erz abtransportiert worden ist, nach Barmke. Dort steht die alte Brennerei. Gebrannt wird zwar lange nichts mehr, aber kräftig saniert.

Endspurt mit Einkehr: Nach Barmke geht es bergauf durch den Wald, ein kleines Stück an der Autobahn 2 und der Bundesstraße 244 vorbei nach Mariental zum Zisterzienserkloster. Wer sich nicht auskennt, wähnt ein derart historisch gewichtiges Bauwerk nicht an dieser Stelle. Der Endspurt führt an idyllischen Koppeln vorbei nach Mariental-Horst. Wer durchradeln will, lässt sich nach Grasleben hineinrollen. Wer einkehren möchte, den lädt die „Alte Wache“ auf einen Apfelstrudel oder gar ein deftiges Essen ein.

In Grasleben geht es an einem Geheimtipp vorbei, dem Markgrafschen Hof mit Museums-Café. Sonntags wird dort hausgemachter Kuchen serviert, nach Anmeldung sogar während der Woche. Unsere Tour ist nach drei Stunden vorbei. Die Beine sind müde, die Seele ist glücklich.

Einkehrmöglichkeiten:

Alte Wache in Mariental

Berliner Platz 1

38368 Mariental

Telefon (0 53 65) 89 14 793

www.alte-wache-mariental.de

Öffnungszeiten: Montag bis Mittwoch von 16 - 22 Uhr

Donnerstag bis Samstag von 12 - 14 und 17 - 21 Uhr

Sonntag von 12 - 21 Uhr

In der Alten Wache gibt es keinen Kuchen, wohl aber immer frischen Apfelstrudel und Eis für Kinder. Die Alte Wache liegt nur wenige Meter abseits der Route.

Der Markgrafsche Hof in Grasleben

Museum mit Kaffeestube

Helmstedter Straße 13

38368 Grasleben

Telefon (0 53 57) 12 65

www.museum-grasleben

Öffnungszeiten: Sonntag 14.30 - 17 Uhr oder nach Anmeldung.

Weitere Informationen:

Der Mittelalter-Rundweg und die Ölper-Route sind zwei von 20 lohnenswerten Radtouren durch den Landkreis Helmstedt. Thomas Kempernolte hat sie alle in seinem Buch „Die 20 schönsten Radtouren“ festgehalten und beschreibt sie im Internet: www.elm-freizeit.de. Dort stehen auch Tourkarten, GPS-Daten und Apps für jede Route zum kostenlosen Download bereit. Viola und Christian Vorbrod haben die Touren mitentwickelt.