Von Lok bis Rock

Am Sonntag wird Saison-Abschluss im Lokpark gefeiert. Am Samstag steigt ein Rockfestival. Foto: Ziebart/BestPixels.de

Der Lokpark in Braunschweig zeigt sich am Wochenende von zweierlei Seiten. Am Samstag mit „Monsters of BS Rock“ laut und rockig, am Sonntag bei der Saison-Abschlussfeier der Eisenbahnfreunde familienfreundlich.

Am Samstagabend ab 19 Uhr steigt das Festival „Monsters of BS Rock“. Zum dritten Mal bespielen fast ein Dutzend regionale Bands die Bühne. Zwischen farbig angestrahlten Waggons treten sowohl etablierte als auch Nachwuchs-Bands auf. Unter anderem spielen Final Call und Echosonic Alternative-Rock. Mr. Nice Guy, Stripper Cake und Bucketlist bieten Rock und Metal, Kurzmal wollen mit zeitgemäßem Krautrock einheizen. Der Eintritt kostet 12 Euro.

Zum letzten Mal in diesem Jahr können Besucher dann am Sonntag die historische Eisenbahnausstellung und die Werkstatt der Eisenbahnfreunde besichtigen. Pendelfahrten mit Dampflok und Waggons werden angeboten, Modelle der Kategorie H0, Spur 1 und Spur sind zu besichtigen, und Neugierige können sich im Zugfahrsimulator ausprobieren. Dazu gibt es einen kleinen Eisenbahnmarkt und Leckereien. Geöffnet ist der Lokpark von 13 bis 17 Uhr. Der Eintritt kostet 3 Euro.