Wanderung mit Gummistiefeln

Im Isenhagener Moor kann am Sonntag, 9. Oktober, ab 11 Uhr bei einer Exkursion die Natur entdeckt werden.

Mit wasserfesten Tretern im Gepäck lädt der Naturschutz-Bund am Sonntag dazu ein, die geschützten und schwer zugänglichen Moorlandschaften um Isenhagen kennenzulernen. Der Biologe Jakob Drees erklärt während der fünfstündigen Wanderung das Leben von Flora und Fauna. Mit etwas Glück zeigen sich auch Kraniche über dem Moor. Anmeldung unter Tel: (05835) 72 85. 5 bis 10 Euro kostet die Wanderung. Treffpunkt ist in Neudorf-Platendorf an der Dorfstraße.