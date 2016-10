Abendmahl im Kloster

Feierlich endet die Reihe „Mahl anders“ mit einem Festgottesdienst am Sonntag, 9. Oktober, um 17 Uhr nach zehn Veranstaltungen in Helmstedt.

499 Jahre ist es her, dass Martin Luther seine Thesen an die schweren Türen der Schlosskirche zu Wittenberg gehämmert hat. Mit der Reihe „Mahl anders“ haben sich vierzehn evangelische Klöster in Niedersachsen bereits für das große Jubiläum im nächsten Jahr vorbereitet. Besucher konnten von April bis Ende Oktober in ganz Niedersachsen Konzerten, Vorträgen und ungewöhnlichen Gottesdiensten beiwohnen.

Auch das Kloster St. Marienberg in Helmstedt war mit zehn Veranstaltungen dabei und feiert nun am Sonntag, 17 Uhr, mit einem Festgottesdienst den Abschluss der Reihe. Orgelmusik und die Blechbläser der Kreismusikschule Helmstedt begleiten den Nachmittag. Im Anschluss lädt der Konvent die Gottesdienstbesucher zu Wein, Bier, Gebäck und Gespräch in das Kloster.

Mechtild von Veltheim, Vorsteherin des Klosters St. Marienberg, ist sehr zufrieden mit dem Experiment. „Wir hatten meist über hundert Gäste pro Veranstaltung“, sagt sie. Viele Besucher hätten das Kloster durch die Konzerte und Vorträge überhaupt das erste Mal gesehen. „Uns war wichtig, dabei die geistliche Botschaft des Klosters ins Zentrum zu rücken“, sagt von Veltheim.

Auch wenn die beteiligten Klöster in engem Kontakt stehen, werde es so schnell keine Fortsetzung der Reihe geben, sagt die Vorsteherin. Aber Martin Luther sei weiterhin ein Thema. Im Rahmen der „Lutherdekade“, die die evangelische Kirche ausgerufen hat, fährt ein Truck durch Europa und zeigt Filme über die Reformation. Vom 2. bis 4. Dezember hält er in Helmstedt.