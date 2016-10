Theaterworkshop für Jugendliche

Wer noch Langeweile in den Ferien hat, findet beim Staatstheater in Braunschweig Beschäftigung. Dort können Jugendliche von 12 bis 17 Jahren beim Workshop „Who’s that?“ mitmachen. Von Montag bis Freitag kann dort experimentiert und gespielt werden. Das Ergebnis wird am Freitag um 16 Uhr im Haus Drei präsentiert. Die Teilnahme samt Essen ist kostenlos; auch Fahrtkosten werden übernommen. Anmeldung unter iriskleinschmidt@staatstheater-braunschweig.de

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder