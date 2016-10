Party mit Prince

„Du musst nicht cool sein, um meine Welt zu regieren“, sang der Pop-Musiker Prince in seinem Hit „Kiss“ auf Englisch und war dabei, das muss an dieser Stelle zugegeben werden, wahnsinnig cool. Im April verstarb der 57-Jährige Popstar überraschend. Trauerbekundungen von Barack Obama, Justin Timberlake oder Madonna gingen um die Welt.

Die Veranstalter der Braunschweiger Party-Reihe „Blauhaus“ wollen nun dem verstorbenen Musiker die Samstagnacht im Kleinen Haus in Braunschweig widmen. „Wir haben in all den Blauhaus-Jahren immer viele Prince Songs gespielt, waren von dem plötzlichen Tod wie gelähmt und hatten einfach das Bedürfnis uns noch einmal vor einem der ganz Großen zu verneigen“, sagt Christian Eitner von Monofon, dem Veranstalter. Deswegen laute das Motto der Party auch: „When Doves Cry“, wenn Tauben weinen nach einem Lied von Prince, das die Blauhaus-Band mit Musikern der Jazzkantine auch spielen wird. „Begeistert hat mich seine Vielseitigkeit als Sänger und Komponist. Live war er unglaublich gut“, schwärmt Eitner. Beim Liveauftritt in die Fußstapfen der Popgröße zu treten, wird demnach gar nicht so einfach. Zusätzlich legen drei DJ-Teams im Hauptsaal, auf der Probebühne und im Foyer auf.