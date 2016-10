Lesung mit Adel in Braunschweig

Als Zeitzeuge beschreibt Prinz Heinrich zu Schaumburg-Lippe in seinen Tagebüchern, wie er in Bückeburg den Nationalsozialismus 1938 und das Ende des zweiten Weltkriegs 1945-1947 erlebt hat.

Der Enkel von Prinz Heinrich, Alexander von Hofe, stellt die Aufzeichnungen am Donnerstagabend im Braunschweigischen Institut für Regionalgeschichte vor. Die regimekritischen Aufzeichnungen von Heinrich zeigen, wie schwierig das Verhältnis zwischen ihm und seinen Brüdern war, die den Nazis unkritisch gegenüberstanden. Ein anderer Heinrich, der Welfenprinz Heinrich von Hannover, hat die Tagebücher in diesem Jahr in seinem Verlag veröffentlicht und wird gemeinsam mit Gerd Biegel, dem Leiter des Instituts, in das Thema einführen.