Die schönsten Radtouren: Durch Wolfenbüttel und entlang der Oker

Diese Tour durch und um Wolfenbüttel startet entspannt. Ausgangspunkt ist das Sternhaus an der Bundesstraße 79. Die Bäume am Lechlumer Holz spenden Schatten. Und den ersten Kilometer in Richtung Stadtgrenze lässt man es rollen – es geht bergab.

Die Gärtnerstadt: Wir fahren den Neuen Weg entlang, der früher beidseitig flankiert wurde von Gärtnereien und Erwerbs-Gartenbaubetrieben. Wer mehr wissen möchte über Wolfenbüttel als Gärtnerstadt, der steuert das Gärtnermuseum, Neuer Weg 33, an, das in einem der hier typischen Streckhöfe untergebracht ist. Während 1958 in Wolfenbüttel 131 Gemüseanbaubetriebe tätig waren, gab es 1981 noch 39. Und von denen sind heute nur wenige übriggeblieben.

Eine Stadt voller Geschichte: Weiter geht es auf gut markierten Radwegen stadteinwärts. Über den Grünen Platz erreichen wir den Kreisverkehr Am Herzogtore. Wir verlassen die Straße und biegen rechts in den Rosenwall, der uns in Wolfenbüttels geschichtsträchtigen Kern führt. Herzog-August-Bibliothek, Zeughaus, Schloss und Lessinghaus, in dem Bibliothekar Gotthold Ephraim Lessing bis zu seinem Tod im Jahr 1781 wohnte und arbeitete, laden dazu ein, die Räder für eine Weile beiseite zu stellen und Geschichte einzuatmen. Noch ein kurzer Abstecher über den Marktplatz zur Hauptkirche Beatae Mariae Virginis und weiter zum Lessingtheater – schon lassen wir die Stadt hinter uns.

Ohrum: Wir steuern über den Harztorwall nach Halchter, vorbei am dortigen Gutspark entlang der Landesstraße 615 Richtung Ohrum. Auf halber Strecke sehen wir links auf Höhe des Bungenstedter Turm eine Mühle. Diese Holländerwindmühle ließ der Müller August Scholkemeyer 1877 erreichten. Erreichbar ist sie über einen 200 Meter langen, gut befahrbaren Feldweg. Ein kleiner Abstecher, der sich lohnt.

In Ohrum, das verbrieft schon im Jahr 747 eine Rolle in der Geschichte spielte, als es an Ohrums Okerfurt zum Friedensschluss der beiden Halbbrüder Pipin und Gripho kam, biegen wir links Richtung Hedwigsburg ab, vorbei an der Okermühle und weiter nach Neindorf. Die Strecke führt über ruhige, wenig befahrene Landstraßen und auf parallel verlaufenen Radwegen zurück nach Wolfenbüttel.

An der Oker entlang: Wir passieren die Stadtgrenze im Ortsteil Linden. Dort orientieren wir uns an Schildern, die den Weg zurück stadteinwärts anzeigen. Hinter der Lindenhalle führt ein kleiner Weg rechts in die Okerauen. Ruhe kehrt ein, der Verkehrslärm verstummt. Minutenlang führt der Weg durchs satte Grün entlang der Oker und am Stadtgraben vorbei zurück in die Innenstadt.

Erneut vorbei am Schloss, Bibliothek und Lessinghaus geht es un Norden durch die Auguststadt bis nach Groß Stöckheim, ein Dorf am Rande Wolfenbüttels, das alte Gutshöfe und ein Dorfkern mit gut erhaltenen Fachwerkhäusern prägen. Das Lechlumer Holz ist in der Ferne zu sehen. Vorbei am Klinikum und am Forstamt der Niedersächsischen Landesforsten wartet die letzte kleine Herausforderung.

Der Weg steigt leicht an zum Sternhaus – Ausgangs- und Zielpunkt dieser 24 Kilometer langen Tour. Die Fahrtdauer mit kleinen Pausen beträgt rund zweieinhalb Stunden.

Einkehrmöglichkeiten

Schloß-Schänke Wolfenbüttel

Schloßplatz 17

Tel: (0 53 31) 88 51 89

geöffnet ab 17 Uhr. Bietet Abendessen und Getränke an. Reservierungen möglich, es gibt einige Außenplätze.

Restaurant Odysseus

Harzburger Straße 23,

38304 Wolfenbüttel (OT Halchter)

Tel: (0 53 31) 6 95 07

Öffnungszeiten: Freitag, Samstag, Sonntag: jeweils 11.30 bis 14 U hr, 17 bis 0 Uhr, Montag: geschlossen, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag; jeweils 17 bis 0 Uhr

Sternhaus Wolfenbüttel

Historischer Festsaal/Vermietung, geeignet für Veranstaltungen mit 60 bis 120 Personen:

Immo Grisebach

38302 Wolfenbüttel

Tel: (0 53 31) 7 60 67.