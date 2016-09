Erntedank im Grünen

Auf dem Erntedankmarkt in Riddagshausen bieten 45 Aussteller frische Produkte aus der Region feil. Foto: Jonscher

Braunschweig In der Region laden am Wochenende Märkte zum Genießen ein.

Der größte Erntedankmarkt der Region findet am Sonntag wohl in Riddagshausen statt. Mehr als 45 Aussteller bieten von 11 bis 17 Uhr frisches Gemüse, Obst, Fleisch, Kuchen und Brot, aber auch Kunsthandwerk feil. Die Bigband der Musikschule Wolfsburg spielt auf, und in der Klosterkirche wird stündlich „Musik und Meditation“ angeboten – nach dem Festgottesdients um 11 Uhr mit dem Propstei-Posaunenchor.

Nur unweit des Erntemarktes lädt das Waldforum Riddagshausen zu „Kunterbunten Familienwaldführungen“ um 11, 13 und 15 Uhr ein. Um 12 und 14 Uhr erzählt Dorothea Nennewitz schillernde Geschichten. Und die Kunstpädagogin Wittmute Malik malt und zeichnet mit Kindern.

Das Erntedankfest auf dem Gut Steinhof bei Watenbüttel kreist in diesem Jahr vor allem um Äpfel und Birnen. Es gibt Obst- und Obstbaumverkauf sowie eine Sortenschau. Wer Äpfel und Birnen aus heimischer Ernte mitbringt, kann ihre Sorte bestimmen lassen. Zudem werden historische Landmaschinen vorgeführt, es gibt einen Markt und Ponyreiten für Kinder. Um 11 Uhr wird in der Scheune ein Gottesdienst gefeiert.

Auch beim Erntedankfest im Wolfenbütteler Gärtnermuseum am Neuen Weg erwartet die Besucher ab 14 Uhr ein vielfältiges Programm. Es gibt frisches Gemüse, Führungen, und der Nabu informiert rund um sein Angebot.

Bereits am Samstag, 1. Oktober, von 9 bis 15 Uhr findet auf dem Marktplatz in Gifhorn ein großer Herbstmarkt mit Bühnenprogramm vorm Rathaus statt.fa