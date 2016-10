Die schönsten Radtouren - Stadtausflug durch Wolfsburg

Das Auto-Museum in der alten Kleiderfabrik.

Der Der Planetenweg am Allersee startet neben dem Ruderclub mit der Sonne.

Der kleine, etwa sieben Kilometer lange Fahrradausflug durch Wolfsburg führt zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der jungen, dynamischen Stadt. Wer an Wolfsburg denkt, der denkt natürlich auch an VW, und so wundert es nicht, dass neben der Autostadt auch das VW-Automuseum zu den Anlaufpunkten gehört.

Zwar lässt es sich nicht immer vermeiden, aber die Tour geht nicht nur parallel zu den vielbefahrenen Straßen, sondern zeigt auch die grüne Seite Wolfsburg und weist auch auf den ehemals dörflichen Charakter der Großstadt hin. Es gibt keine nennenswerten Steigungen und gut ausgebaute Wege.

Am Wegesrand und in den Museen gibt es so viele Einkehrmöglichkeiten von der Pommesbude bis zum Drei-Sterne-Restaurant, dass wir auf eine Aufzählung verzichtet haben.

Autostadt : Das Auslieferungszentrum für Neuwagen, Museum und Freizeitpark der Volkswagen AG in Wolfsburg offeriert neben Exponaten aus der historischen und aktuellen Modellpalette des Konzerns zahlreiche Erlebnisangebote. Öffnungszeiten: täglich 9 bis 18 Uhr. Näheres: www.autostadt.de

Schloss Wolfsburg : 1302 wurde erstmals die Wolfsburg erwähnt. Anfangs eine Wasserburg mit Festungscharakter, wurde sie später zu einem Renaissance-Schloss umgebaut. Heute befindet es sich im Besitz der Stadt Wolfsburg und beherbergt unter anderem das Stadtmuseum, die Städtische Galerie und den Kunstverein Wolfsburg. Das Stadtmuseum gewährt Einblick in die Geschichte des 700-jährigen Schlosses und der Stadt Wolfsburg, die Kunstgalerien zeigen neben Wechselausstellungen moderne Kunst von internationalem Rang, die die Stadt gekauft hat.

Allerpark : Zentral und dennoch mitten im Grünen liegt Wolfsburgs Allerpark. Sein Ursprung und Mittelpunkt ist der bereits 1969 künstlich errichtete Allersee, der seit jeher Anziehungspunkt für Wassersportler und Erholungssuchende ist. Der 130 Hektar große Park hat sich seit den 1990er Jahren zu einem öffentlichen Themenpark entwickelt mit einem vielfältigen Sport-, Gastronomie- und Unterhaltungsangebot. Information: www.allerpark.net

Planetenweg : Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun sind auf dem Planetenweg als Skulpturen im genauen Größenverhältnis zu finden. Dabei ist die Größe der Planeten in einem Verhältnis von 1:1 Milliarde dargestellt. Der Abstand zwischen den Planeten beträgt im Allerpark 1:4 Milliarden. Der Planetenweg startet neben dem Ruderclub mit der Sonne, führt in Richtung Westen rund um den Allersee und vermittelt auf Schautafeln viele Hintergründe.

Automuseum : Das Schatzkästchen von VW ist das 1985 in einer ehemaligen Kleiderfabrik eingerichtete Automuseum. Insgesamt 130 Fahrzeuge geben auf 5000 Quadratmetern Ausstellungsfläche einen faszinierenden Eindruck von der Volkswagen-Produkthistorie. Neben Serienfahrzeugen und Prototypen gehören auch kuriose Unikate zu den Exponaten, so zum Beispiel Filmstar Herbie, ein Holz-Käfer oder der See-Golf - ein schwimmender Golf mit hydraulischen Pontons.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr.

Näheres: www.automuseum.volkswagen.de