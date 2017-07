Ein Dorf wird zum Hotel

Toskana – allein der Name zaubert vielen ein Lächeln ins Gesicht. Zypressen, grüne Hügel, mildes Sonnenlicht, geschichtsträchtige Städte, aber auch einsame Dörfer. „Paesi fantasma“ nennen die Italiener sie. Geisterdörfer, die sich in idyllischen Regionen, irgendwo in abgelegenen Tälern oder an...