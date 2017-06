Eine herrliche Inselrunde

Wir haben uns verlaufen, in einem Städtchen namens Ennis. Es liegt weit im Westen des Landes, in der Nähe von Limerick, also dort, wo Irland so irisch wie im Bilderbuch wirkt. Eben noch, im Zentrum, hatten wir zugeschaut, wie sich junge Leute vor dem Denkmal von Daniel O’Connell für Selfies...