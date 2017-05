Schiff ahoi auf der Oder?

Foto: Patrick Pleul/dpa

Dunkle Regenwolken leuchten teilweise im farbigen Licht des Sonnenuntergangs über dem deutsch-polnischen Grenzfluss Oder in Frankfurt/Oder. Der 866 Kilometer lange Fluss entspringt in Tschechien, fließt durch Polen und mündet schließlich im Stettiner Haff in die Ostsee. Foto: Patrick Pleul/dpa