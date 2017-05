Auf Du und Du mit dem Nilpferd

Das Abenteuer beginnt, als das Nilpferd am Fenster auftaucht und laut furzt. Mitten in der Nacht, keine Beleuchtung. Dann raschelt es wieder, das Tier tapst davon und plumpst nahe der „Royal Zambezi Lodge“ in den Sambesi-Fluss. Wer durch Sambia reist, kommt wilden Tieren ganz nah. ...