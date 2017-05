Sehen und gesehen werden

Der Mond steht noch klar am Himmel über Bagan, als die Ballonfahrer am Startplatz eintreffen. Es ist ein sehr früher und angenehm frischer Tropenmorgen im heiligen Herzen von Myanmar, dem alten Burma. Drei riesenhafte Hüllen liegen ausgebreitet am Boden. Während sie von einem Helferteam in knapp...