Thailand lächelt wieder

Arun und seine Freundin Joy betreiben in Bangkok eine Garküche am Straßenrand, nicht weit entfernt vom heiligen Fluss Chao Praya und vom wuseligen Chinesenviertel. Für ihre Freunde und für eine Handvoll „Farangs“ – so nennen sie ausländische Stammgäste – gibt es nirgendwo in der...