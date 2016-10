Verliebt in Wind und Wellen

Am Morgen des letzten Tages, kurz vor dem Auschecken in Piräus, verblüfft uns Anita noch mit einer überraschenden Nachricht: „Sieben Segel sind in der Nacht eingerissen, wir hatten Böen bis Windstärke 11. Jetzt ist Oscar, unser Rigger, oben im Mast und flickt, was das Zeug hält.“ ...