Mehr Prävention gegen Extremismus: Vorschlag abgelehnt

In der jüngsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses des Kreistags wurde der CDU-Antrag zur Erweiterung der Extremismusprävention im Landkreis Göttingen von der Mehrheitsgruppe aus SPD, Grünen und Freien Wählern abgelehnt. „Angesichts der Razzien der Polizei gegen linksextremistisch motivierte Gewalttäter in Göttingen sieht sich die CDU in ihrem Ansinnen bestätigt und zeigt sich verwundert über die Haltung...