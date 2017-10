Zweijähriger ist nach Vergiftungsdrama außer Lebensgefahr

Goslar Sein suizidgefährdeter Vater wurde vorläufig festgenommen und zunächst in eine Nervenklinik eingewiesen.

Nach noch nicht geklärter Vorgeschichte musste am späten Montagnachmittag ein zweijähriger Junge aus Oker mit einer Vergiftung in kritischem Zustand in ein Klinikum nach Braunschweig eingeliefert werden. Aktuell besteht keine Lebensgefahr mehr.

Zuvor hatte die 30-jährige Mutter mit einem Bekannten und ihrem jüngsten Kind ihre Wohnung verlassen, um nach Goslar zu fahren. Den Zweijährigen ließ sie derweil bei ihrem ehemaligen Freund und Vater des Kindes. Während ihres Aufenthaltes in der Stadt erhielt sie von ihrem Ex-Freund mehrere SMS, die besagten, dass dieser sich das Leben nehmen wollte. Bei ihrer sofortigen Rückkehr fand sie das Kind bewusstlos vor. Der 37-jährige Vater war zwar ansprechbar, stand aber erheblich unter Einfluss von berauschenden Mitteln und machte keine Angaben darüber, was geschehen war.

Der Kindsvater wurde vorläufig festgenommen. Aufgrund seines Gesundheitszustandes wurde er zunächst in eine Nervenklinik eingewiesen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.