Göttingen Am Donnerstag nahm die Polizei zwei vermeintliche Diebe vorläufig fest. Laut Polizei machten sich zwei Männer gegen 23.30 Uhr an Firmenfahrzeugen in der Robert-Bosch-Breite zu schaffen. Eine Streife wurde darauf aufmerksam. Bei der Kontrolle stellte die Polizei im Pkw der Männer die vermutlich zuvor gestohlenen Autoteile sicher. rtl

