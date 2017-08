Polizei sucht im TV nach Baby-Mörder

Die Polizeiinspektion Northeim/Osterode stellt in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY am 9. August den bis heute ungeklärten Fall eines getöteten neugeborenen Mädchens in Uslar vor.

Am 11. März 2004 fanden Mitarbeiter des Bauhofs Uslar an der Böschung unterhalb der Straße Kupferhammer die Leiche eines neugeborenen Kindes. Das Mädchen war in ein Handtuch eingewickelt und in einen Stoffbeutel sowie eine Lidl-Plastiktüte eingepackt. Bei der Obduktion stellte sich heraus, dass das Kind bei der Geburt gelebt hatte und durch „stumpfe Gewalteinwirkung“ starb. Die Staatsanwaltschaft Göttingen hat für Hinweise, die zur Aufklärung der Straftat und zur Ergreifung des Täters führen, eine Belohnung in Höhe von 1 000 Euro ausgesetzt. kic

Hinweise unter Telefon 05551/7005-0 an die Polizeiinspektion Northeim/Osterode.