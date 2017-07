30 Männer hören auf ihr Wort

„Wenn man fachlich und menschlich überzeugt, spielt das Geschlecht keine Rolle.“ Davon ist Nadine Weise überzeugt. Die junge Frau aus Neuhof steht auf der Baustelle am August-Bebel-Platz in Nordhausen. Tiefbau, und rund um sie nur Männer. Wie es in ihrem Metier eigentlich üblich ist. ...