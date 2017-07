Mutmaßlicher Gefährder abgeschoben

Ein Anfang Februar in Göttingen unter Terrorismusverdacht festgenommener Algerier ist in das nordafrikanische Land abgeschoben worden. Die Abschiebung sei am Mittwochabend erfolgt, sagte eine Sprecherin des Niedersächsischen Innenministeriums dem epd. Angehörige des Mannes berichteten, die Abschiebung sei erfolgt, ohne dass die in Deutschland lebende Familie und die mit dem Fall befasste Rechtsanwältin informiert worden seien.

Die Polizei hatte den Algerier sowie einen Mann aus Nigeria im Rahmen einer Großrazzia zunächst in Gewahrsam genommen, weil sie von der Gefahr eines möglicherweise bevorstehenden terroristischen Anschlags ausging (wir berichteten). Nach Einschätzung des niedersächsischen Innenministeriums sympathisierten die in Deutschland geborenen Männer mit der radikal-islamistischen Szene. Sie hätten mehrfach Gewalttaten unter Einsatz von Waffen angekündigt.

Landesinnenminister Boris Pistorius (SPD) hatte gegen die mutmaßlichen Gefährder daraufhin die bundesweit ersten Abschiebungen nach dem Aufenthaltsgesetz verfügt. Das Bundesverwaltungsgericht bestätigte beide Anordnungen.

Während der Nigerianer bereits im April abgeschoben wurde, hatte sich die Ausweisung des Algeriers verzögert. Eine vom Bundesverwaltungsgericht geforderte Zusicherung der algerischen Behörden, dass dem 28-Jährigen in Algerien keine Folter drohe, war auf diplomatischem Wege angefordert worden, aber zunächst nicht in Niedersachsen eingegangen. epd