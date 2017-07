Radeln um den Harz: Der Gipskarst ist auch im Westen bedroht

Allein willst du fahren? Diese Frage hat mir vor meiner Abfahrt nicht nur einer gestellt. Warum nicht?, entgegnete ich. Schließlich ist der Harz keine menschenleere Wüste, die ich umrunde. Da reiht sich eher Ort an Ort, so dass man deren Namen noch am selben Tag vergessen kann. Klar, Herzberg mit seinem Erdfallsee mitten in der Stadt, mit seinem Welfenschloss in Fachwerkbauweise bleibt in Erinnerung. Warum aber führt der Harzrundweg nach Seesen dann aber weiter nicht durch Osterode und Bad Grund, sondern durch Hörden, Düna, Ührde und Förste? Stationen, wo es obendrein kaum Herbergen für Reisende gibt?

Man muss auf dem Weg unterwegs sein, um zu verstehen. Hier, nordwestlich von Herzberg, schweift der Blick über viel Raps gen Westen in eine weite, nur hügelige Landschaft. Gen Osten aber erhebt sich der Harz hier ziemlich rasch auf 800 Höhenmeter, Laub- und Nadelwald zieht sich die Hänge hinauf. Auf den Wiesen vor Hörden grast das Harzer Rote Höhenvieh. In Düna haben die Tiere bei Biobauer Daniel Wehmeyer ihren Stall.

Im Hainholz

Diesem Düna, einer Siedlergemeinschaft, fehlt das sonst übliche gelbe Ortsschild ebenso wie Gehwege, die mit Betonpflaster versiegelt sind. Dass in dem winzigen, nur etwa 150 Einwohner zählenden Dorf gleich mehrere Ferienwohnungen feilgeboten werden, liegt wiederum am Hainholz.

Diese Gipskarstlandschaft wurde zum Naturschutzgebiet erklärt, ist dem Land Niedersachsen und dem Bund so viel wert, dass vier Millionen Euro hierher flossen. Warum, erschließt sich einem Südharzer natürlich schnell: Erdfälle und Dolinen, 30 Höhlen, Bachschwinden, Karstquellen und Karstteiche bestimmen diesen Flecken Erde. Es soll die letzte noch intakte Kulturlandschaft auf Gips in Niedersachsen sein.

Wasser, das hier im Hainholz versinkt, tritt an der bekannten Rhumequelle wieder zu Tage, das Wasser vom nahen Beierstein in den 35 Quellen von Förste. Aber bis dorthin sind es noch einige Kilometer auf der Karte. Auf einem ausnahmsweise ganz normalen steinigen Feldweg geht es von Düna nach Schwiegershausen.

Müde liegt der Ort in der Mittagssonne, einer harkt, der andere fegt. Der Fleischer hat wohl aus Altersgründen aufgegeben. Die kleinen Straßen abseits der Ortsdurchfahrt gehören in Schwiegershausen nur einem: Jens Jacobi, dem Schrotthändler. Alte Eisen, alte Öfen, dröhnt die Bitte aus einem Lautsprecher seines Lkw. Wieder und wieder hält er an, lädt auf, was die Leute für ihn bereitgestellt haben: auch Räder, Kessel, Betonmischer. Ob man davon leben könne? Der Mann zuckt mit den Schultern: „Naja.“ Ich begegne noch einem Transporter, der für einen Versandhandel unterwegs ist, lese die wichtigsten Ankündigungen im Schaukasten: Bei Osterode kann man demnächst mit einer Qi-Gong-Trainerin und einer Heilpraktikerin wandern, also Kräuter erkunden und bei Übungen unsere Verbindung zu Himmel und Erde spüren. Die Feuerwehr bittet, tags zuvor zur Trauerfeier für einen Kameraden anzutreten. Der Milchkuhbetrieb Raulf wirbt für seine Rohmilch, direkt aus dem Milchtank, frisch gemolken, zu einem Euro pro Liter. Einer bietet ein Trampolin, ein anderer Heu, ein Dritter junge Zwergkaninchen.

Mir ist mein Gepäck genug, hinter Ührde wartet der nächste längere Anstieg. Das erste Mal auf meiner Harzrundtour nach etwa 60 Kilometern treffe ich zwei Radfahrer mit echtem Reisegepäck. Das sind keine Wochenend- oder Feierabendradler – diese Zwei sind wie ich auf Tour.

Ihre Haut aber ist sonnengegerbt, die Augen hinter Sportbrillenglas, und mich überrascht nicht, dass sie lässig an mir vorübertreten, wo ich schiebe. „Haben Sie es für heute auch bald geschafft“, höre ich und lächle. Hinter mir liegen 30 Kilometer, ebenso viele sollen noch folgen. Ohne Muskelkater in den Beinen, noch. Sei‘s drum, mich hetzt niemand. Allein unterwegs zu sein, hat einen entscheidenden Vorteil: Man kann absteigen, laufen und pausieren, so oft und lange man will.

Das andere Gesicht

Das andere Gesicht der Gipskarstlandschaft begegnet mir vor Förste: Stacheldraht versperrt den Zugang, aber ein Schild warnt vor Sprengarbeiten: Nach dem ersten Hornsignal sofort in Deckung gehen. Hinter dem Zaun klafft die Erde auf: ein Gipssteinbruch. Wie in der Heimat an den Ellricher Klippen, am Alten Stolberg, am Kohnstein, am Röseberg bei Klettenberg, bald wohl auch am Kuhberg in der Rüdigsdorfer Schweiz oder im nahen Günzdorf. Gewachsene Landschaft musste hier weichen, weil Gips als Rohstoff begehrt ist von der Bauindustrie, die die Gipskartonplatte für unersetzlich hält.

Nicht nur die Fahrradstrecke, sondern auch der Karstwanderweg führt direkt am Steinbruch vorbei. Gern hätte ich mir diesen Anfangspunkt jenes Wegs angeschaut, der auf 233 Kilometern durch Niedersachsen und Thüringen bis ins sachsen-anhaltinische Pölsfeld führt. Mehr als die bekannten K-Schilder an Straßenlaternen finde ich in Förste allerdings nicht.

„Der Heinz putzt doch immer die Schilder, der müsste wissen, wo der Weg startet“, meint eine Frau. Nur Heinz ist nicht da. Eine andere Frau will mich weiter nach Süden fahren sehen, am Hundesportplatz und einer Scheune vorbei, hoch zum Lichtenstein. Ja, sie hatte Recht, im Naturschutzgebiet Lichtenstein beginnt der Karstwanderweg. Direkt an einer Attraktion: In einer 115 Meter langen Höhle entdeckte man hier vor einigen Jahren eine vollkommen unversehrte, mehr als 2 700 Jahre alte Kult- und Begräbnisstätte. Die sterblichen Überreste wurden genetisch untersucht, und so weiß heute irgendjemand in diesem Landstrich von seinen bronzezeitlichen Vorfahren.