NBank fördert Hotel-Projekte im Harz

Landesbeauftragter Matthias Wunderling-Weilbier hat jüngst zwei Zuwendungsbescheide der NBank an zwei Hotelprojekte im Harz überreicht. Empfängerin in Goslar waren Investorin Friederike Schürholt sowie die Litterarius GmbH. Sie wollen ein Hotel am Rande der Goslarer Altstadt vor der Schließung...