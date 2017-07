Stille von Kloster und Höhlensee

Der Natur wegen bin ich losgefahren, nicht, um schnell in den nächsten Ort zu gelangen. In Begleitung der Hexe geht es auf dem Harzrundweg also von Appenrode im Zick-Zack nach Ellrich: Ein Umweg über Sülzhayn lohnt doch. Anstiege hin oder her. Aber zuvor zwischen Appenrode und Werna ist die Kelle...