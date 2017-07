Die A 7: vielbefahrene Nord-Süd-Verkehrsader mit Gesichte

Die A 7 und ihre nunmehr 80-jährige Geschichte im Abschnitt zwischen Kassel und Göttingen bewegt die Menschen – als eine der wichtigsten Nord-Süd-Verkehrsadern in Deutschland ebenso wie emotional. Die A 7 war und ist auch Arbeitsplatz – zum Beispiel für die Männer der Autobahnmeisterei, für Beschäftigte an der Raststätte, für Polizisten und Rettungskräfte.

Am 20. Juni 1937 kam nach dem Festakt in Kassel ein Fahrzeugkorso „über den Hügel angeknattert“, wie einer der Zeitzeugen schilderte. In einem Zeitungsbericht vom 21. Juni 1937 hieß es: „Überall standen zu beiden Seiten der Strecke Scharen von Volksgenossen, die den Vorüberfahrenden freudig zuwinkten.“

Pläne gab es schon viel früher

Der Bau der Autobahn ging nicht auf die Idee Adolf Hitlers zurück, wie die damalige Propaganda Glauben machen wollte. „Die Pläne gab es ja schon viel früher“, erklärte ein Zeitzeuge.

Tatsächlich, so sagte der emeritierte Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Universität Kassel und Mobilitätsforscher Richard Vahrenkamp bereits anlässlich des 70-jährigen Bestehens der A 7, habe es schon in den 1920er-Jahren Initiativen zur Motorisierung des Straßennetzes in Deutschland gegeben. Eine von ihnen war die Vereinigung Hafraba (Verein zur Vorbereitung der Autostraße Hansestädte-Frankfurt-Basel).

Gewaltige Erdarbeiten waren erforderlich, das damalige Bauunternehmen Müller legte eigens Gleise für eine Feldbahn, mit der Material hin- und hergeschafft wurde. Alte Fotos des Unternehmens zeigen dampfbetriebene Raupenbagger, die die Landschaft umgestalteten. Viele aus dem Eichsfeld seien einem Bericht des „Eichsfelder Heimatboten“ zufolge „morgens schon in aller Herrgottsfrühe“ aus den Dörfern auf direktem Wege mit 14 Omnibussen zu je 35 Mann zur Arbeitsstelle gebracht worden. Andere seien in Gemeinschafts- oder Privatquartieren untergebracht gewesen.

Die Werratalbrücke

Sie galt seinerzeit als eines der kühnsten Bauwerke ihrer Zeit: die Werratalbrücke. Der erste Brückenbau allerdings — nach nur 15 Monaten Bauzeit fertiggestellt — erwies sich als „Fehlkonstruktion“, denn es handelte sich um eine starre Gitterkonstruktion, die am Übergang zur außerordentlich steilen Auffahrt zum Kaufunger Wald Probleme bereitete.

Am 5. April 1945 sprengte ein deutsches Kommando die Brücke, weil amerikanische Truppen von Kassel aus anrückten. Es sollte mehrere Jahre dauern, bis mit dem Wiederaufbau der Brücke begonnen wurde: 1952 war die diesmal in Wannenform konstruierte Brücke fertig.

Es sollten nicht die letzten Bauarbeiten sein. 1987 bis 1994 wurde die Werratalbrücke verbreitert, um den inzwischen hochbelasteten Nord-Süd-Abschnitt der A 7 zu entlasten.

In Mengershausen an der heutigen Tankstelle auf der Ostseite sei laut Zeitzeugen 1945 ein Lazarett der Amerikaner gewesen. Nach dem Krieg hätten Pferde- und Ochsengespanne aus dem Dorf die Autobahn für den Transport von Holz genutzt, weil es außer Militärfahrzeugen damals kaum Verkehr gegeben habe.

Noch heute befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft zur Rastanlage Göttingen West die Autobahnpolizei. Im April 1952 wurde dort die sogenannte Motorisierte Verkehrspolizei, „Mot“ genannt, gegründet. 1965 bezogen die Göttinger Polizisten ihren Bungalow-Stützpunkt. Zuvor waren sie Mieter in einem benachbarten Privathaus.

„Weiße Mäuse“

Ihren Spitznamen „Weiße Mäuse“ tragen die Autobahnpolizisten übrigens bis heute. 1952 wurden die Beamten mit weiß reflektierender Sonderbekleidung ausgestattet und die Streifenwagen hatten weiße Kotflügel. An der provisorischen Autobahnabfahrt bei Laubach – hier führte die Umleitung entlang, da ja die Werratalbrücke gesprengt worden war – war 1951 ein Polizeiposten eingerichtet. Sie haben die Fahrer vor der „Todeskurve“ gewarnt und auf die steile Abfahrt hingewiesen.

Bereits zur Eröffnung des Autobahnabschnitts Kassel - Göttingen gab es die Reichsautobahn-Straßenmeisterei, die später Autobahnstraßenmeisterei Göttingen genannt wurde und seit Anfang der 60er-Jahre nur noch Autobahnmeisterei Göttingen heißt.

Zu den Aufgaben der Straßenwärter gehörte unter anderem das Nachmalen der Holzschilder oder das Splitt-Schaufeln. Auch wenn sich die Arbeiten gegenüber früher verändert haben, damals wie heute ist der Job der Straßenwärter sehr gefährlich, da sie im fließenden Verkehr arbeiten.

NEUE PROJEKTE Sieben Projekte sind in den kommenden Jahren entlang der A 7 geplant. „Via Niedersachsen“ heißt das Konsortium, das als privater Partner den Zuschlag für den sechsstreifigen Ausbau der A 7 zwischen Nörten-Hardenberg und Seesen auf einer Länge von etwa 30 Kilometern erhalten hat. Derzeit beginnen die Bauarbeiten für den Ausbau, teilte die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Bad Gandersheim vor einiger Zeit mit. Aus- und Neubau von Rastanlagen in Südniedersachsen an der A 7 und der A 38: Ersatzneubau „Langer Grund“ bei Mollenfelde für „Hackelberg“, Neubau der Anlage „Wasserbreite“ zwischen Lenglern und Holtensen, Umbau der Anlage „Am Bierberg“ in Höhe von Kalefeld, Umbau „Wetterschacht“ bei Düderode, Um- und Ausbau der Tank- und Raststätte Mengershausen mit Neubau der Anschlussstelle Rosdorf, Erneuerung des „offenporigen Asphalts“ zwischen Anschlussstelle Göttingen und Dreieck Drammetal und an der A 38 bei Friedland Neubau einer Anlage Richtung Halle.