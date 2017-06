Bäume werden mit 120 Meter langer Seilbahn abtransportiert

An der Bundesstraße 27 bei Braunlage sind am Mittwoch zwei faule Buchen gefällt werden – mit einer Seilbahn und samt Straßensperrung. Der Verkehr wurde mit einer Baustellenampel an den Fällarbeiten vorbei geleitet. „Die Bäume durften nicht frei fallen, da sie ansonsten die Straße beschädigt...