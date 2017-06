Längste Seilhängebrücke löst Presseliebling Luchs ab

Luchs und Langeweile, so ließ sich manche Harzer Presseschau betiteln. Was nicht am Luchs lag, aber das Symboltier des Nationalparks besetzte in aller Regel den Spitzenplatz in den Schlagzeilen-Charts: Kein Thema wurde in den überregionalen Medien öfter gespielt. Nur Schnee und Wintersportwetter...