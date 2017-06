Notdienst für Kinder startet am 1. Juli

In wenigen Tagen startet der zentrale Bereitschaftsdienst der Kinder- und Jugendärzte in Göttingen. Darauf macht jetzt die kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) in einer Mitteilung aufmerksam. Ab dem 1. Juli stehen die Ärzte den Patienten in den Räumen des Sozialpädiatrischen Zentrums der Kinderklinik an der Uni-Klinik Göttingen zur Verfügung.

Die Vertreterversammlung der KVN hatte die Neuregelung bis zum 31. Dezember 2017 beschlossen, Ziel sei es gewesen, eine einheitliche Lösung zu finden und eine zentrale Anlaufstelle zu schaffen. „Wäre hierfür keine Lösung gefunden worden, hätte es in Zukunft außerhalb der Praxiszeiten keine fachärztliche Versorgung der Kinder und Jugendlichen gegeben“, heißt es in der KVN-Mitteilung. Eine Terminvergabe während des Bereitschaftsdienstes ist nicht vorgesehen.

Sprechzeiten sind mittwochs 18 bis 22 Uhr, freitags 16 bis 22 Uhr, samstags und sonntags 10 bis 20 Uhr, Feiertage, Heiligabend und Silvester 10 bis 20 Uhr. Außerhalb dieser Zeiten findet die Versorgung in der Kinderklinik statt.