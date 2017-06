Camping boomt

„Campingurlaube liegen absolut im Trend“. Das hat das Reiseportal camping.info anhand statistischer Daten festgestellt. Dies bestätigen auch Campingplatzbetreiber in der Region.

Sowohl bei Gästezahlen als auch bei den Übernachtungen verzeichnete Rolf Grönig, Inhaber des Campingplatzes Eulenburg in Osterode, 2016 ein leichtes Plus gegenüber dem Vorjahr. Für die laufende Saison erwartet er ein Gesamtplus von drei Prozent.

Durchschnittlich drei Tage blieben die Gäste aus Deutschlands Norden, den Niederlanden, Dänemark und der Schweiz auf seinem Platz. Schon das dritte Jahr in Folge hätten die Übernachtungszahlen zugelegt – von 2015 auf 2016 um schätzungsweise 18 Prozent, sagt Runa Baumann, Inhaberin des Campingplatzes Sultmer Berg in Northeim. Die Camper – vorwiegend mit Wohnwagen oder Wohnmobil – blieben durchschnittlich ein bis drei Nächte. Vor den Ferien kämen überwiegend Rentner, in den Ferien die Familien.

Auf etwa 25 Prozent beziffern Ralph und Deborah Liemburg den Zuwachs von 2015 zu 2016 bei den Übernachtungszahlen auf ihrem Campingplatz am Seeburger See. Und auch in diesem Jahr sei der Platz schon an ein paar Wochenenden ausgebucht gewesen.

Die Gäste am Seeburger See – etwa 45 Prozent Deutsche, 45 Prozent Niederländer und fünf Prozent Skandinavier – blieben zwischen fünf und sechs Tage.

Mehrfach ausgebucht

Schon mehrfach ausgebucht war in diesem Jahr auch der Campingplatz Am Hohen Hagen in Dransfeld. Es lägen sogar schon Reservierungen für Ostern und Pfingsten 2018 vor, sagt Inhaber Bernd Lesser. Die Auslastung sei von Jahreszeit und Wetter abhängig – vor allem bei den Campern, die mit dem Zelt kommen.

Während die meisten Stop-over-Gäste – Skandinavier und Niederländer auf dem Weg Richtung Mittelmeer oder Italiener und Franzosen auf dem Weg nach Skandinavien – in Dransfeld zwei bis drei Zwischenübernachtungen einlegen, blieben manche Camper in den Sommermonaten auch zwei bis drei Wochen, sagt Lesser.

„Es ist etwas mehr“, sagt Ursel Benseler vom Campingplatz an der Nesselröder Warte. „Aber ein Boom?“ Hierher kämen eher Ruhesuchende. Die meisten Durchreisenden, darunter viele Radfahrer, blieben nur eine Nacht.

Durchgangsreisende nächtigen auch auf den Campingplätzen in Hardegsen und Reiffenhausen. „Manche bleiben auch ein paar Tage, um sich die Sehenswürdigkeiten in der Region anzusehen, so die Erfahrung von Wolfgang Becker, der auf seinem Platz in Hardegsen neuerdings auch viele Gäste beherbergt, die den Einbecker PS-Speicher sehen wollten.

In Reiffenhausen seien immer mehr Durchgangsreisende zu Gast, die aus Holland, Belgien oder Dänemark auf dem Weg in Richtung Tschechien oder Polen seien, sagt Stefanie Schulz, Mitarbeiterin des dortigen Campingclubs.

Der Platz nahe der A 38 werde auch viel von Wanderern, Radfahrern oder Motorradcliquen besucht, die meist nur ein Zelt dabei hätten. Auch auf dem Campingplatz in Hann. Münden sei die Auslastung stark witterungsabhängig, sagt Inhaber Uwe Busch, denn viele Gäste seien Radfahrer oder Kanuten.

Dazu gebe es die Durchreisenden mit Wohnwagen oder Wohnmobil, die mit Wohnwagen oder Wohnmobil in der Mitte Deutschlands übernachten.

„Camping ist nicht mehr wie früher“, erklären sich Ralph und Deborah Liemburg den Camping-Boom: „Unsere Safarizelte sind zum Beispiel mit Design-Möbeln ausgestattet.“

Auch Bernd Lesser ist überzeugt, dass man Camping-Urlaubsfeeling mit Luxus verbinden könne.

ÜBERNACHTUNGSPLUS IN DER REGION 2 466 Campingplätze gibt es in Deutschland, in Niedersachsen waren im Jahr 2016 laut Statistischem Landesamt 345 Betriebe mit mehr als zehn Stellplätzen registriert. Die Zahl der Übernachtungen auf den Campingplätzen im Land lag von Mai bis Oktober (Sommersaison) des vergangenen Jahres bei 3 886 033 bei einer durchschnittlichen Aufenthaltsdauer von 3,6 Tagen. 2015 waren es im selben Zeitraum 3 512 039 Übernachtungen und 3,8 Aufenthaltstage. Für das Weserbergland nennt das Statistische Landesamt für die Sommersaison (Mai bis Oktober) 2016 eine Gesamtübernachtungszahl von 283 573 (2015: 243 600) und eine durchschnittliche Aufenthaltsdauer von 2,5 Tagen (2015: 2,6). Im Harz wurden 184 950 Übernachtungen (Vorjahr: 175 602) im Sommer 2016 gezählt, die Aufenthaltsdauer lag 2016 und 2015 bei 3,5 Tagen.