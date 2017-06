Feuerwehr löscht Brand einer Scheune an der B 27

Ein Scheunenbrand an der B 27 bei Wollbrandshausen hat am Mittwochabend die Feuerwehren Wollbrandshausen, Gieboldehausen, Bodensee und Krebeck beschäftigt. Gegen 20.45 Uhr hatten mehrere Anrufer den Brand gemeldet. Als die Feuerwehren an der Einsatzstelle eintrafen, stand das etwa zehn mal vier Meter große Gebäude bereits in Vollbrand. Im Inneren lagerten Stroh und ein landwirtschaftlicher Anhänger. Die 65 Einsatzkräfte bekämpften das Feuer unter teils schwerem Atemschutz, brachten es nach 20 Minuten unter Kontrolle und verhinderten ein Übergreifen auf die benachbarten Felder. Der Einsatz dauerte bis etwa 23 Uhr. Die Abfahrt nach Wollbrandshausen blieb während der Löscharbeiten gesperrt.

