Pause im Streifenwagen: Beamte retten Jungschwan von Landstraße

Die Polizei in Langelsheim hat am Freitagnachmittag einen Schwan gerettet, der auf der Fahrbahn der Landstraße 515 unterwegs war. Das Tier wurde den Beamten gegen 16.30 Uhr auf der Strecke zwischen Lautenthal und Langelsheim gemeldet. „Er drohte dort überfahren zu werden“, heißt es in der Polizeimeldung. „Die Beamten fingen den leicht irritierten offensichtlichen Jungschwan ein und platzierten ihn im Funkstreifenwagen.“ Der Schwan wurde von einem Tierarzt untersucht. Weil er unverletzt war, wurde er zur nahe gelegenen Innerstetalsperre gefahren und dort am Ufer ausgesetzt. „Offensichtlich hatte er nur kurz die Orientierung beim Flug verloren, denn auf dem Wasser schwamm er sofort fröhlich von dannen“, schreibt die Polizei.

