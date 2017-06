Noch eine Harz-Straße ist in den Ferien gesperrt

An der L 515 zwischen Wildemann und Lautenthal werden vier Brücken über die Innerste instand gesetzt. Das teilte die Straßenbaubehörde in Goslar mit. In diesem Jahr sollen drei Brücken in Angriff genommen: zwei in Wildemann, eine in Lautenthal. Die Sanierungsarbeiten umfassen die Erneuerung der Kappen, der Geländer und des Fahrbahnbelags sowie den Bau von Böschungstreppen. Sie erfolgen in der Regel unter...