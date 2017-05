Bier-Attacke auf Junk: Angreifer muss zahlen

Das Amtsgericht Goslar hat den Ilsenburger Ulf Ringleb, Funktionär der Partei „Die Rechte“, wegen Beleidigung zu einer Geldbuße in Höhe von 1 800 Euro verurteilt. Richter Pinkwart sah es als erwiesen an, dass der 33-Jährige am 1. Juli 2016 zum Auftakt des Goslarer Schützenfestes Oberbürgermeister...