Radfahrerin unter Bus eingeklemmt

Bei einem Verkehrsunfall mit einem Stadtbus ist am Montagnachmittag eine Radfahrerin verletzt worden. Die Frau ist unter den Bus der Linie 21 geraten, als dieser von der Robert-Koch-Straße in den Kreuzbergring abbiegen wollte. Sie wurde mitsamt ihrem Fahrrad unter dem Gelenkbus eingeklemmt, so dass...