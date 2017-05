Kreis erlaubt Impfung gegen Tierseuche

Göttingen Blauzungenkrankheit breitet sich in Ländern Europas aus.

Der Landkreis Göttingen genehmigt die Schutzimpfung von Rindern, Schafen und Ziegen gegen die Erreger der Blauzungenkrankheit. Eine entsprechende Allgemeinverfügung des Fachbereichs Veterinärwesen und Verbraucherschutz sei am Montag im Amtsblatt des Landkreises Göttingen veröffentlicht worden und trete am heutigen Dienstag in Kraft. Sie gelte bis zum Widerruf. Das teilte jetzt die Kreisverwaltung mit.

Die Blauzungenkrankheit ist eine anzeigepflichtige Tierseuche. Sie verbreite sich seit dem Jahr 2014 von Griechenland aus. Inzwischen seien Gebiete in Serbien, Kroatien, Slowenien, Italien, Österreich und Frankreich betroffen. Einige der gemeldeten Fälle würden weniger als 150 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt liegen, so die Kreisverwaltung weiter.

Die Viren würden durch infizierte Stechmücken übertragen. Eine aktuelle Risikobewertung des Friedrich-Löffler-Instituts (FLI) schätze das Eintragsrisiko als wahrscheinlich bis hoch ein.

Verfügung ermöglicht Impfung

Eine Impfung gegen die Tierseuche ist laut EU-Recht genehmigungspflichtig. Die Allgemeinverfügung mache nun den Weg frei für freiwillige, vorbeugende Schutzimpfungen im Landkreis Göttingen. Tierhalter, die von dieser Genehmigung Gebrauch machen, müssten jede Impfung melden.

Der vollständige Text der Allgemeinverfügung ist auf der Webseite des Landkreises Göttingen veröffentlicht. Tierhaltern stehen für Fragen zudem Beschäftigte des Fachbereichs Veterinärwesen und Verbrauchschutz zur Verfügung.