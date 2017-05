Hammenstedt Ein 72-Jähriger ist am Freitagnachmittag mit seinem Auto auf der Kreisstraße 410 zwischen Elvershausen und Hammenstedt tödlich verunglückt. Laut Polizei war er am Ausgang einer Linkskurve mit seinem Pkw aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, gegen einen Baum geprallt und in seinem Fahrzeug eingeklemmt worden.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder