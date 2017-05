Uniklinik bekommt 300 Millionen aus Steuereinnahmen

Mit den Stimmen der Regierungsparteien hat der niedersächsische Landtag am Dienstag das Gesetz zur Einrichtung eines Sondervermögens beschlossen. Der Topf, der zunächst mit 750 Millionen Euro gefüllt sein wird, soll in den kommenden 22 Jahren den Sanierungsstau an den Hochschulen im Land abbauen. Ein Großteil der jetzt bereits zur Verfügung gestellten 600 Millionen Euro aus den Steuermehreinnahmen des...